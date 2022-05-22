Томск, 22 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили об усилении ветра и осадках 22 мая. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

Юго-восточный ветер усилится до 6-11, местами порывы — до 16-21 метров в секунду, возможны небольшие и умеренные дожди, грозы.

В связи с этим спасатели опасаются возникновения ЧС из-за аварий на объектаъ ЖКХ и энергетики, роста числа ДТП, обрушением различных конструкций и деревьев.