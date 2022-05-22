Канберра, 22 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе примет присягу 23 мая. Об этом 22 мая передает ABC.

Kookaburraair.com.au Дарвин, Австралия

Предполагается, что вместе с ним присягу примут сенатор Пэнни Вонг в качестве нового главы МИД, Ричард Марлз как вице-премьер, Кэти Галлахер — министр финансов, Джим Чалмерс — в качестве главы Минэкономики.

Сразу после церемонии Альбанезе и Вонг отправятся в Токио (Япония) на четырёхсторонний саммит по безопасности Quad, участниками которого являются Австралия, США, Индия, Япония.