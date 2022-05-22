Москва, , 08:42 — REGNUM Новые российские спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» начали работать на околоземной орбите по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутник Minsvyaz.ru

Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» были запущены тяжёлой ракетой «Протон-М» в декабре 2021 года. После испытаний на околоземной орбите аппараты приступили к штатной работе.

«Благодаря новым спутникам услуги связи, цифрового телерадиовещания, передачи данных и высокоскоростного интернета станут доступны на большей территории страны», — отметили в Роскосмосе.

Космические аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» созданы компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва. Оператором спутников стала компания ФГУП «Космическая связь».

Гарантированный срок службы спутников этой серии составляет 15 лет. Спутники покрывают всю видимую с точки стояния спутника территорию России (кроме Северо-Запада и Чукотки).