Берн, 22 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. С компании «Еврохим», являющейся международным производителем удобрений, сняли санкции швейцарские власти после ухода из совета ее директоров Андрея Мельниченко, который являлся бенефициаром компании. Об этом 22 мая сообщила газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По информации замглавы отдела санкций SECO, новым бенефициаром компании стала супруга Андрея Мельниченко — Александра Мельниченко, в результате чего у отдела санкций не имеется доказательств на тему того, что «Еврохим» «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями».

Последнее, в свою очередь, не оставляет оснований для продолжения действия санкционных мер в отношении указанной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские власти разрабатывают временный механизм исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран.