Донецк, , 08:41 — REGNUM За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР получили ранения три человека. Об этом 22 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08:00 21 мая до 08:00 22 мая, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 3 человека», — сообщает МЧС ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецке и Старомихайловке в результате обстрелов со стороны ВСУ получили ранения мирные жители.

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