Горно-Алтайск, 22 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии скончались 664 человека. Причиной смерти 616 из них стал непосредственно COVID-19, ещё 48 заразившихся умерли по иным причинам.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 34 336. За сутки выявлено два новых носителя — в Горно-Алтайске и Майминском районе. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 32 962 человека, в том числе 27 за последние 24 часа.