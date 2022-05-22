Донецк, , 08:35 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 21 мая до 08:00 22 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 313 человек, включая 55 детей. Об этом 22 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 22 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 35 247 человек.