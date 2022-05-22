Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Расширение НАТО за счет вступления в альянс Швеции и Финляндии может дестабилизировать Европу, а не защитить ее, считает экс-советник в Конгрессе США по внешнеполитическим вопросам Диана Олбаум, передает The Hill.

Штаб-квартира НАТО Mil.ru

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Она отметила, что сказать «да» Швеции и Финляндии будет гораздо труднее, чем отказать Украине. Кроме того, вступление этих двух стран северной Европы в НАТО может привести в конечном итоге к росту напряженности в регионе и стать угрозой его безопасности, считает Олбаум.

«Запас вооружений, который неизбежно возникнет в результате их вступления в НАТО, может создать стимулы для России к ответным действиям», — предупреждает экс-советник в Конгрессе.