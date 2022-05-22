Вашингтон, 22 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Риск возможности конфликта между державами мирового уровня увеличился. Об этом 21 мая заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в ходе своего выступления перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

U.S. Army Forces Command Марк Милли

По словам Милли, в данный момент США сталкиваются с двумя мировыми державами — Россией и Китаем, у каждой из которых имеется значительный военный потенциал, а также эти страны якобы неотступно хотят «изменить нынешний порядок, основанный на правилах».

«США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона продумала ответ на любой возможный шаг со стороны Северной Кореи, который может быть предпринят во время его азиатского турне.