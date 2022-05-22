Донецк, , 08:26 — REGNUM В Донецке и Старомихайловке в результате обстрелов со стороны ВСУ получили ранения мирные жители. Об этом 22 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате вечернего обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по ул. Сафонова, получила ранение девочка 2006 г.р. В Старомихайловке, по ул. Артема, произошло возгорание домостроения, ранены мужчина и женщина», — отмечается в сообщении.

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