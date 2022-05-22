Гай, Оренбургская область, 22 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Жительница Гая Оренбургской области потеряла свои деньги в погоне за бонусными баллами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пострадавшей оказалась 57-летняя женщина. Даме позвонил неизвестный и от лица сотрудника банка рассказал, что ей начислены бонусные баллы и чтобы их обналичить, нужно сообщить данные своей банковской карты и коды, которые придут в смс-сообщениях.

Гайчанка так и сделала. А затем с её счёта списалось 25,5 тыс. рублей. Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники банков не запрашивают у своих клиентов реквизиты карты и коды из сообщений.