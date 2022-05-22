Донецк, 22 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую минами калибра 120 мм. Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:10 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 мины калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 8 снарядов.