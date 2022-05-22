Москва, , 08:16 — REGNUM Одной из лучших работ Андрея Миронова стала роль в незаслуженно забытом фильме «Фантазии Фарятьева», написал актёр Сергей Безруков 22 мая в своём Telegram-канале.

Андрей Миронов в роли Ханина Цитата из к/ф «Мой друг Иван Лапшин». Реж. Алексей Герман. 1984. СССР

Безруков рассказал, что Андрей Миронов был кумиром его детства. Он выразил сожаление в связи с тем, что Миронов сыграл не так много серьёзных работ.

«Но вот «Фантазии Фарятьева» — это как раз та редкая возможность насладиться всеми гранями таланта актёра в полной красе. В картине много длинных монологов, когда Миронов держит на себе крупный план по несколько минут и держит так, как мог бы сделать только настоящий гений!» — написал Безруков.

Он отметил, что этот фильм по каким-то причинам оказался обделён внимание широкой публики. Безруков пообещал в будущем напоминать о похожих талантливых, но незаслуженно забытых кинолентах.

Фильм «Фантазии Фарятьева» снят режиссёром Ильёй Авербахом в 1979 году. В основу сюжета фильма легла одноимённая пьеса Аллы Соколовой. Главные роли в фильме исполнили Андрей Миронов и Марина Неёлова.