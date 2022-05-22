Симферополь, , 08:13 — REGNUM Украина не сохранится в своих теперешних границах. Об этом 22 мая заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Георгий Мурадов. (сс) AlexMorgan007

«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — приводит его слова РИА Новости.

Также постпред Крыма отметил, что Украина в своем прежнем виде, возможно, могла бы продолжать свое существование как федеративное государство в случае полного соблюдения прав национальных общин, в частности языковых, образовательных, культурных и религиозных.

«Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», — указал Мурадов.

При этом он подчеркнул, что ни одна в мире страна, которая уважает себя и свой народ, не стала бы терпеть вопиющее попрание исконных прав своих соотечественников в сопредельных с ней государствах.

«А тем более, если эти попытки выливается в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле», — подчеркнул постпред Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рядом с корпусом интерната в Херсоне подростки нашли схрон с оружием ВСУ и передали эту находку российским военным.