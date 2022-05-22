22 мая 2022 | Время чтения 12 мин

Можно ли поверить в то, что дети из тысяч детских садов очень попросили (?!) Совет Федерации поддержать их инициативу (!?) и учредить Всероссийский день эколят? Даже если это утверждают в Совете Федерации? Под стенограмму?

Андрей Маленький, , 09:50 — REGNUM Об инициативе сенатора Гигель — «по просьбе детсадовцев» — об учреждении Всероссийского дня эколят поговорим попозже. Начнем с актуального и существенного. С выступления в Совете Федерации сенатора от Белгородской администрации и бывшего председателя Совета Министров СССР Н. Рыжкова. Его слушают всегда с особым почтением. На этот раз он начал свою речь с раздумий. Цитирую.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я часто задаю вопрос: почему именно сегодня обрушилась вся эта иностранная рать на нашу страну? Почему? Почему они не сделали это в 90-х годах? Я недавно поднял стенограмму выступления нашего президента Бориса Николаевича Ельцина в 1992 году в Конгрессе США. Вы послушайте, что он там говорил, какими помоями он обливал нашу страну, нашу историю! Это трудно даже представить — что человек, представляющий страну, президент, обгадил с ног до головы свою страну, сказал: «Господи, благослови Америку», положил на грудь руку с левой стороны, где сердце, и на этом закончил выступление. Все конгрессмены визжали, чуть в обморок не падали, аплодировали».

Заход многообещающий. Интересно было и его развитие. Во всяком случае, хотелось, чтобы так и было. Однако оказалось, что показалось. К тому, что было сказано в дальнейшем, антиельцинское начало не имело какого-либо непосредственного отношения. Хотелось переспросить, что имел в виду именитый сенатор, когда изрек: «Конечно, на такую страну, которую представлял он (Ельцин — А. М.), никто не нападал бы сегодня». На какую «такую страну»? Какую страну представлял Ельцин? СССР? Российскую Федерацию? Россию 2022 года? Или и то, и другое, и третье? Краткое изложение дальнейшей речи Рыжкова таково.

Мы — уникальное государство: 85 субъектов Федерации, больше такой страны в мире нет. Но из 85 субъектов Федерации только 13 сводят концы с концами, 72 протягивают руку к Министерству финансов и просят денег. Нельзя, чтобы государство жило так — когда подавляющее большинство регионов находится в долгах. При этом, конечно, трудно что‑либо дальше делать. Поэтому мы ждали, что, когда будет принят закон о стратегическом планировании (а ему исполнилось восемь лет), в конце концов, Министерство экономического развития, само название которого говорит о том, что оно должно заниматься развитием, разберется с каждой областью. Никакой абсолютно работы не проводится. Импортозамещение. Они бьют по тем точкам, которые, они знают, слабые. 60−80 процентов продукции мы используем иностранного происхождения, даже при добыче нефти, не говоря о машиностроении и так далее. Поэтому все разговоры об импортозамещении, к сожалению, не приносят пользы. Надо параллельно думать, как дальше жить, как настроить государство на перспективу. У меня убедительная просьба, Валентина Ивановна, к Вам: доведите до сведения высшего руководства страны. Этот вопрос решить может только оно, только. Если надо — поменяйте министра экономического развития.

Николай Рыжков Официальное интернет-представительство президента России

На ум приходит анекдот из советских времен, который я вспомнил несколько лет назад в одной из своих публикаций. За развал работы с треском сняли первого секретаря райкома КПСС. Принимая дела, его преемник обнаружил в пустом сейфе три конверта. Задал вопрос отставнику. Тот ответил, что эти конверты ему тоже достались в наследство от предшественника. С напутствием: «Будет тяжело, вскрой первый. Станет плохо, вскрой второй. Будет невмоготу — открой третий». Прошел год. На работе у новичка ничего не получается. Открыл первый конверт. Там записка: «Вали на меня». Так и сделал. Прошел еще год. Всё плохо. Вскрыл второй конверт, там — совет: «Кайся, обещай исправить». Прошел еще год. Дела так и не наладились. Открыл третий конверт. Там бумага: «Готовь три пакета».

Если вернуться к выступлению сенатора Рыжкова, то здесь ситуация схожая. Разве что в третьем конверте оказалась приписка: «Просить руководство страны параллельно думать, как дальше жить, как настроить государство на перспективу». То ли просьба, то ли жалоба, то ли констатация политической беспомощности, то ли методологический совет, которым часто злоупотребляют сенаторы в общении с правительством. Ничто же не мешает сенаторам самим подумать о том, как жить дальше, как настроить государство на перспективу, направить обращение к президенту страны с изложением своего видения концепции будущего России. Или боязно? Не по чину? Совет Федерации является абсолютно защищенным конституционным органом, который, в отличие от Госдумы, даже нельзя распустить. Более того. Совет Федерации призван блюсти баланс общефедеральных и региональных интересов при выработке решений, направленных на реализацию стратегических целей развития страны. Значит, обязан обладать соответствующими компетенциями, а не ждать подсказки со стороны.

И — поднапрячься. Больше двух месяцев российская экономика находится под невиданными санкциями Запада. Правительство работает в режиме 24/7 и, в отличие от руководства палат Федерального Собрания, подробно рассказывает предметно о своих, а не чужих, контрсанкционных инициативах и действиях, направленных на стабилизацию, упрочение и социально-экономическое развитие. Всё второстепенное отложено в дальний угол. Если обобщить все последние выступления руководителей кабинета министров (М. Мишустин, Р. Белоусов), председателя Центробанка (Э. Набиуллина), федеральных министров в палатах Федерального Собрания Российской Федерации, то действия федеральной исполнительной власти представляются абсолютно прозрачными, ясными и адекватными. Исполнительной власти понятно, что смысл санкций в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, вырвать ее из мирохозяйственных связей и запустить процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую схематично из четырех колец: финансовая блокада — заблокировать доступ к финансовым рынкам и отсечь от финансовых расчетов, поставить вне закона российские системообразующие банки; торговая блокада — разорвать внешнеторговые связи, максимально ослабить экспортный потенциал, отсечь Россию от источников импорта критически важных товаров и услуг; транспортная блокада — заблокировать важнейшие транспортные коммуникации, прежде всего авиационное, морское и автотранспортное сообщение, и гуманитарная блокада — разорвать контакты между людьми, полностью свернуть общение в научной, культурной и образовательной сферах.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819-1823

Разумеется, полностью создать такую блокаду невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной или регионально сегментированной экономической системы. Это понятно. Но ясно и то, что каждый орган госвласти обязан искать и находить новые и новые инструменты и механизмы для деблокирования блокирующих действий. Как это делает правительство. В первые недели оно погашало шок, чтобы не допустить паники, а потом перешло в режим обеспечения ключевых экономических структур. Чтобы с учетом новой реальности обеспечить рост экономики и ее качественное развитие и на этой основе, как поставил задачу президент, обеспечить стабилизацию и повышение реальных доходов и благосостояния наших граждан. С начала санкций приняты пакетные меры — свыше 250 мероприятий, из которых по 176 уже принята нормативная база.

В отличие от кабинета министров, руководители палат Федерального Собрания пока не представили обществу развернутую контрблокадную стратегию действий своих палат. В комитетах палат сохраняется технология работы, суть которой в реактивности, а не в проактивности. Варианты проактивности Совета Федерации, о чем мы начали говорить в предыдущей статье, это, например, — его деятельность по контррецепции. В физиологии понятие рецепции означает преобразование организмом механических, термических, электромагнитных, химических и других раздражителей в нервные сигналы. В гуманитарной сфере знания рецепция (от лат. receptio; принятие) — заимствование чужих исторических, социологических или культурных форм. Рецепция римского права — это государственное использование положений древнего римского права. В 90-е годы, в период увлечения российских государственных деятелей теорией и практикой глобализации, наша страна активно взаимодействовала с мировыми правовыми системами путем рецепции норм и институтов права. Лозунги были многообразно полезными: интернационализация, гармонизация, интеграция, унификация норм и институтов права. Теперь нужна полномасштабная ревизия правовой базы по критерию ее соответствия нашим, а не заимствованным ценностям. И незамедлительная законопроектная реализация инициатив, содержащаяся в последних поправках Конституции Российской Федерации. Российская Федерация на десятилетия стала реципиентом зарубежного правотворческого и правоприменительного опыта, но ожидаемых результатов так и не получила.

Нужна корректировка всех ранее принятых стратегий, концепций и доктрин на предмет их реализуемости в современных условиях. Нужно инициировать аудит законодательства и практики международного сотрудничества федеральных и региональных органов государственной власти с международными и межрегиональными структурами в самых разных формах международного взаимодействия. Деньги сюда идут немалые, и эффективность расходования бюджетных средств по статье «международное сотрудничество» в сметах всех министерств, служб и агентств подлежит внешней оценке. Предметно стоило бы рассмотреть ход реализации госпрограммы «Внешнеполитическая деятельность» и реализацию Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

На этом нужно сосредоточить активность сенаторов и ограничить их активность за пределами полномочий, за пределами пленарных заседаний палаты и работы ее комитетов и комиссий. На наш взгляд, «общественная» активность многих сенаторов лишь демагогически связана с реализацией вмененных законных полномочий. Конечно, федеральное законодательство не запрещает сенаторам становиться организаторами и участниками самых разных общественных движений. Но, во-первых, те правовые запреты, которые уже установлены, предупреждают сенатора как орган публичной власти о необходимости весьма избирательно относиться к своим общественным пристрастиям. Во-вторых, в соответствии с общепринятыми правовыми принципами, то, что публичным органам не разрешено, не означает, что в этой части они свободны в поступках, что у них есть резерв времени за пределами 24/7. Нет. Если в законе прямо не разрешено, значит, запрещено. Тем не менее многие сенаторы при прямой поддержке руководства палаты продолжают активно заниматься тем, что выходит за пределы. Их «общественно полезная деятельность» на самом деле подрывает авторитет подлинной общественно полезной деятельности, высшей формой которой является само их сенаторствование. И мешает ему, возможно.

Вероятно, огромная общественная активность и сенатора Т. Гигель не способствует ее законотворчеству. По статистике, лишь один из законопроектов, под которыми стоит ее подпись как субъекта права законодательной инициативы, стал законом. Остальные — немногие — соавторские законопроектные тексты отклонены либо отозваны. Зато весьма впечатляет энергия Гигель, связанная с работой с детьми, начиная самого младшего возраста. Все последние годы она увлечена распространением по регионам страны «эколятского движения»: эколята-дошколята, эколята 1−4-х классов школ, молодые защитники природы (5−11-й класс). По замыслу авторов термина, эколёнок — это реальный ребенок, но как бы прототип сказочных героев, которые берегут и защищают природу. Сказочных героев зовут Шалун, Умница, Тихоня, Елочка. Их придумал детский писатель В. Зотов со своей дочерью и, как заявлено на официальном сайте, «образы сказочных героев «ЭКОЛЯТ» защищены охранным документом. Использование образов и наименований героев осуществляется только с письменного разрешения патентообладателей» (к чему бы это? — А. М.).

Татьяна Гигель Официальный сайт Совета Федерации

Т. Гигель и ее товарищи вместе с писателем решили сказку сделать былью и превратить всех детей России в эколят. Безусловно, это получится: только в апреле в Москву направили заявки о включении во всероссийский реестр участников проекта более 1,5 тысячи детских садов и школ российских регионов. «Мы планируем, что ежегодно участниками проектов будут становиться от 5 до 7 тысяч новых образовательных организаций», — утверждает Гигель как председатель организационного комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия — территория Эколят — Молодых защитников Природы». В составе программного комитета проекта 29 сенаторов, 5 заместителей министра и руководителей федеральных ведомств, 4 профессора, 2 детских писателя и другие. Так что сомнений нет: скоро все дети в нашей стране будут, как жёлуди из сказки Зотова, шалунами, умницами, тихонями или, как их подруга, — елочками. Как и нет сомнений, что теперь на всех экологических конгрессах их участников будут приветствовать, как это было раньше, шеренги ребят — эколят.

В советские времена широко распространенным явлением были пионерские приветствия на партийно-комсомольских съездах и конференциях и на многих других торжественных собраниях взрослых людей. В какой-то момент заседаний они прерывались традиционными словами председательствующего: «Товарищи, нас пришли приветствовать пионеры. Предоставим им слово». И под звуки бравурного марша проходы зала заполнялись десятками ребятишек. Накануне профессиональные или не очень поэты сочиняли стихи, посвященные мероприятию, но на «детском» языке. Дети заучивали стихи, а затем их зачитывали с выражением, вызывая умиление у всех, кому они были адресованы. Все было похоже на искренность: смена смене идет! Лишь в 1987 году пионерские приветствия были отменены из-за их откровенной показушности и фактического использования детей для презентации успехов взрослых в их воспитании. Удастся ли тем, кто занимается эколятским движением, не оказаться на проторенной дорожке показухи? В этом есть сомнения, судя по тому, как сенатор Гигель на голубом глазу убеждает Совет Федерации: дошколята очень переживают, им очень не хватает всероссийского признания их заслуг, поэтому они просят учредить Всероссийский день эколят.

Из истории видно, как в разные времена в нашей стране самые разные структуры и люди принимались за массовое воспитание и формирование масс детей. Есть и сегодня такие, которые претендуют быть идеологами и организаторами воспитания сразу всего данного и всех последующих поколений по своему образу и подобию, как бы вознаграждая себя за неудачи в воспитании собственных чад. И очень часто всё сводится к назидательно-словесным формам. Из девизов «Делай, как я» и «Делай, как я говорю» всё время выбирается второй. Может, поэтому вместо наведения экологического порядка в стране, вместо совместной деятельности с детьми и молодежью организуются разного рода раздельные общественные потоки с обещаниями если и не наведения экологического порядка в стране, то хотя бы воспитания тех, кто это точно сделает лет через двадцать.

Кажется также, что если же примерить оба девиза и к работе разных ветвей власти, то сегодня российская исполнительная власть — в контрсанкционный период — действует, следуя первому девизу.