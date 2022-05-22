Анкара, , 08:09 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё 42 получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП с пассажирским автобусом в центральной части Турции. Об этом 22 мая сообщает телеканал NTV.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в турецкой провинции Нигде (Niğde) около 04:00 по местному времени. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали студенты из города Конья в город Адана, не справился с управлением на одном из поворотов. Автобус вылетел с проезжей части, пробил ограждение и упал в кювет.

На месте ДТП погибли два человека, ещё 42 получили травмы, состояние пятерых пострадавших оценивается медиками как тяжёлое. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Расследование причин и обстоятельств ДТП находится на контроле у губернатора Нигде Мустафы Коча. Глава Нигде выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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