Екатеринбург, 22 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Свердловской области ИТ-компании направили заявления для предоставления 200 специалистам отсрочки от службы в армии. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Регион вошёл в десятку лидеров по этому показателю. Всего по России отсрочки могут получить более 8,7 тыс. человек. Средний возраст специалистов — 24 года, а средний стад работы — почти два года. Наиболее распространенной специальностью является «Информатика и вычислительная техника».

Все списки будут до 1 июня направлены в Минобороны России. Решения о предоставлении отсрочек будут принимать призывные комиссии. Как сообщало ИА REGNUM, для получения отсрочки необходимо иметь опыт работы в аккредитованной компании по трудовому договору более 11 месяцев, а также профильное высшее образование.