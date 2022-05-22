Вашингтон, 22 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Рейтинг президента США Джо Байдена вновь установил антирекорд — 39% поддержки. Об этом 22 мая пишет The Washington Times со ссылкой на опрос центра общественных исследований AP-NORC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Еще месяц назад уровень поддержки был на 6% выше. Только около 20% респондентов считают, что США движутся в правильном направлении.

Две трети граждан США не одобряют деятельность Байдена в сфере экономики, более половины (51%) считают, что его политика скорее навредила. В обратном же уверены лишь 18%.