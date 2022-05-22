Херсон, 22 мая, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Рядом с корпусом интерната в Херсоне подростки нашли схрон с оружием ВСУ и передали эту находку российским военным.

Цитата из видео «Брошенная база ВСУ под Херсоном» Брошенная база ВСУ под Херсоном

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«Нашли … рядом с интернатом: гранаты, 4 обоймы, вещи и 2 автомата. И еще были документы. Все в гаражах лежало в черном пакете. Мы перепрятали в подвале», — рассказал один из мальчиков, передает РИА Новости.

Среди найденных документов — военный билет военнослужащего ВСУ, в котором отмечено, что он принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

По словам молодых людей, когда им стало понятно, что ситуация в Херсоне стабильная, они узнали, как связаться с российскими военными.

«Мы хотим жить нормально и не находить ничего подобного… Я живу в Херсоне. Я сирота, поэтому выживаем, как можем. Работаю, макулатуру фасую», — сообщил Сергей, один из подростков.

Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации.