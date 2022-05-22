Тольятти, Самарская область, , 07:53 — REGNUM Завод АО «АвтоВАЗ» в городе Тольятти в перспективе сможет выпускать модели Renault Duster и Renault Sandero, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает ТАСС.

АвтоВАЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Азаров положительно оценил решение о назначении новым руководителем АвтоВАЗа бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова. Губернатор отметил, что Соколов поможет решить проблемы с цепочками поставок и в сфере продаж.

При этом губернатор Самарской области признал, что в настоящее время автозавод оказался в сложной обстановке. Однако он выразил уверенность в том, что предприятие сможет преодолеть эти трудности.

«Кроме того, в результате достигнутых договоренностей сегодня можно уверенно фиксировать, что на АвтоВАЗе в перспективе будет выпускаться Renault Duster и Renault Sandero», — подчеркнул Азаров.

На фоне западных санкций корпорация Renault передала российские активы АвтоВАЗа правительству РФ с правом выкупа в течение шести лет. Новым президентом АвтоВАЗа был назначен бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

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