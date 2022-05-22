Сеул, 22 мая, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Инвестировать в США дополнительно $5 млрд планирует южнокорейская компания Hyundai Motor Group. Соответствующее заявление сделал председатель компании Чон Ый Сон, трансляцию его встречи с президентом США Джозефом Байденом вела 22 мая пресс-служба Белого дома.

Hyundai.com Завод Hyundai

Чон Ый Сон уточнил, что дополнительные инвестиции будут способствовать укреплению двустороннего сотрудничества США и Южной Кореи в сферах робототехники, искусственного интеллекта, создания беспилотных автомобилей. Председатель Hyundai Motor Group отметил, что $5 млрд планируется инвестировать в США до 2025 года.

Кроме того, Чон Ый Сон напомнил о строительстве промышленного объекта в американском штате Джорджия. Стоимость проекта составляет $5,5 млрд, начало коммерческого производства на заводе запланировано на 2025 год. Предприятие будет выпускать электромобили и батареи.

Ранее ИА REGNUM сообщало об официальном визите президента США Байдена в Южную Корею в рамках азиатского турне. Американский лидер посетил предприятие по производству проводников, принадлежащее компании Samsung в городе Пхёнтхэк.

Также сообщалось о подписании министрами торговли США и Южной Кореи в Сеуле меморандума о взаимопонимании, в рамках которого будет запущен диалог о сотрудничестве сторон в вопросах организации цепочек поставок ключевых товаров.