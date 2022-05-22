Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший высмеял спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и сенатора Митча Макконнелла за визит в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Конгресс США (сс) Alan Levine

Трамп-младший опубликовал коллаж из фото с саммита в Киеве и кадра с американкой, протестующей против избрания президентом США Джо Байдена, на котором она стоит с флагом США и улыбается в камеру.

«Неужели политики, которые боятся этого (протестов в США — прим.), считают безопасным поездки в «зону активных боевых действий», — написал он.

По мнению Трампа-младшего, многомиллиардная помощь Украине со стороны США в условиях экономических проблем внутри страны не обоснована.