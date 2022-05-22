Москва, 22 мая 2022, 07:41 — REGNUM «Сармат» — новая российская межконтинентальная баллистическая ракета — способна летать через Южный и Северный полюсы, и также по другим траекториям. Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.
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Генерал-полковник Каракаев рассказал телеканалу «Звезда» преимущество полета через Южный полюс тем, что данная траектория является необычной и не защищена системами противоракетной обороны. При этом возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.
Вряд ли в ближайшие десятилетия удастся создать средства для перехвата «Сармата», отметил Каракаев.
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что «Сармат» в классификации НАТО получил название «Сатана-2».