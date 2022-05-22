Донецк, , 07:33 — REGNUM ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 8 снарядов. Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ. Донбасс Ngu.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07.20 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками населённого пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Читайте ранее в этом сюжете: При обстреле боевиками Киева Старомихайловки в ДНР пострадали два человека