Киев, , 07:26 — REGNUM Глава Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Дуда готовится выступить в Верховной Раде с посланием. Пресс-служба уточняет, что лидер Польши станет первым с начала российской спецоперации на Украине главой иностранной державы, который выступит в парламенте Украины.

Предыдущий визит Дуды на Украину состоялся в апреле, тогда политик вместе с президентами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

При этом 6 мая Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной не будет и обе державы начнут вместе строить общее счастье и отражать внешние опасности. По мнению Дуды, Россия должна выплатить контрибуцию Украине за нанесённый ущерб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Польши Дуда считает недостаточным объём средств, выделенных на приём и поддержку украинских беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Польши жалуются на нехватку средств для приёма беженцев с Украины