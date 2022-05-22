Москва, 22 мая, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в воскресенье, 22 мая, температура воздуха местами поднимется до +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москва

Согласно прогнозу синоптиков, в последний день недели в столице будет преимущественно без осадков, столбики термометров в дневные часы покажут +12…+14 °C, а ночью опустятся до +2…+4 °C.

При этом днём ожидается северо-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. К ночи ветер сменится на северо-западный, а его скорость ослабнет до 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня составит 740 миллиметров ртутного столба.