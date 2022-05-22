Москва, 22 мая, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» и других предприятий Роскосмоса завершили заправку грузового корабля «Прогресс МС-20» компонентами топлива и сжатыми газами. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Energia.ru Космический корабль «Прогресс МС-12»

После заправки корабль вернули в монтажно-испытательный корпус. Далее специалисты приступят к завершающим этапам предстартовой подготовки.

Запуск корабля «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня 2022 года. Для старта будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1а». «Прогресс МС-20» доставит на Международную космическую станцию грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа, оборудование и материалы для научных исследований.

Перед прибытием «Прогресса МС-20» станцию покинет грузовой корабль «Прогресс МС-18». Расстыковка назначена на 1 июня.