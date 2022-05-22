Варшава, , 07:16 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда намерен 22 мая выступить в Верховной Раде в Киеве.

Анджей Дуда The White House

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По информации СМИ, Дуда уже прибыл на Украину. Отмечается, что польский президент выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала военной спецоперации России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское руководство выделяет странам ЕС недостаточно средств для приёма беженцев с Украины, сообщил 17 мая журналистам Анджей Дуда.