Варшава, 22 мая, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда намерен 22 мая выступить в Верховной раде в Киеве.

The White House Анджей Дуда

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По информации СМИ, Дуда уже прибыл на Украину. Отмечается, что польский президент выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала военной спецоперации России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское руководство выделяет странам ЕС недостаточно средств для приёма беженцев с Украины, сообщил 17 мая журналистам Анджей Дуда.