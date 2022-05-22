Сеул, 22 мая, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Американская сторона продумала ответ на любой возможный шаг со стороны Северной Кореи, который может быть предпринят во время азиатского турне президента США Джозефа Байдена. Об этом 21 мая заявил американский лидер журналистам во время своего визита в Южную Корею.

Иван Шилов, ИА REGNUM Джо Байден

«Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду», — так ответил Байден на вопрос журналиста о том, беспокоится ли глава США по поводу потенциальной ядерной угрозы со стороны КНДР.

Президент США Байден прибыл с визитом в Южную Корею. 21 мая состоялась встреча американского лидера с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем, по итогам которой состоялась совместная пресс-конференция и опубликовано заявление сторон. В ссответствии с графиком, далее Байден направится в Японию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.