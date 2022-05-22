Анапа, Краснодарский край, 22 мая, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Анапе на подъезде к смотровой площадке 21 мая иномарка во время движения слетела с обрыва.

ОМВД по городу Анапа ДТП в Анапе

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«В районе смотровой площадки «800 ступеней» автомобиль упал с края обрыва. Сотрудники полиции работают на месте и оказывают необходимую помощь, также вызваны представители других экстренных служб», — сообщает телеграм-канал отдела МВД в Анапе.

Выяснилось, что автомобилем управляла 34-летняя женщина, которая позже от полученных травм скончалась. Пассажир 36-лет доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 11 человек стали жертвами автокатастрофы с автобусом, который упал с обрыва в центральной части Перу.