Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Более, чем в два раза возросло число моряков, дезертировавших из военно-морского флота США. Об этом 21 мая сообщил телеканал NBC News.

На борту эсминца ВМФ США Carney Commander, U.S. Naval Forces

В 2021 году из-за жестких условий контрактов и невозможности оставить службу дезертировали 157 моряков, в 2020 году в ВМС США было зафиксировано 98 таких случаев, а в 2019 году самовольно оставили службу лишь 63 военнослужащих ВМФ США. Такие данные приводит телеканал, ссылаясь на федеральную статистику.

Большинству дезертиров было на момент самовольного ухода со службы 25 лет и меньше. По мнению специалистов, такой резкий рост случаев дезертирств может свидетельствовать о кризисном состоянии психического здоровья военнослужащих. Эксперты по военному праву отмечают, что моряки чаще всего связаны многолетними и практически нерасторжимыми контрактами, которые были подписаны ими сразу после окончания средней школы.

Уточняется, что в других родах войск случаев дезертирств среди личного состава либо стало меньше, либо число подобных инцидентов не изменилось.