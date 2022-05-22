Сысерть, Свердловская область, , 06:42 — REGNUM В Свердловской области 11-летняя девочка погибла в результате ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла днём 21 мая. По предварительным данным, автомобиль «Мерседес Бенц», которым управлял 42-летний мужчина, выехал с дороги и опрокинулся. Водитель и пассажиры вылетели из машины, потому что не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Мужчина и пятилетний мальчик были госпитализированы с травмами. А 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия. Установлено, что водитель и его дети возвращались домой.