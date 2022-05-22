Москва, 22 мая, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей в воскресенье, 22 мая, в связи с празднованием 100-летия создания пионерской организации. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

longmandancer@btopenworld.com Мавзолей В. И. Ленина

«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 100-летию создания пионерской организации, 22 мая допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что доступ к некрополю у Кремлевской стены также будет закрыт на один день.