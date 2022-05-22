Москва, , 06:26 — REGNUM Блогер и телеведущая Ксения Собчак задекларировала доход за 2021 год порядка 295 млн рублей — департамент культуры Москвы опубликовал данные прошедшей декларационной кампании.

Ксения Собчак Цитата из т/п «Андрей Малахов. Прямой эфир». Телеканал «Россия 1»

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Супруг Собчак — худрук Московского драмтеатра на Малой Бронной, режиссёр Константи Богомолов оказался значительно скромнее по доходам — он заработал 14,5 млн рублей.

Богомолов владеет автомобилем, квартирой, ещё одна квартира у супругов в долевой собственности.

У Собчак выбор в собственности шесть земельных участков, три частных дома, три квартиры, девять нежилых помещений и три иномарки.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год больше всех в сфере культуры задекларировал доход президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков.