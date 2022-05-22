Ксения Собчак за 2021 год заработала почти 300 млн рублей
Москва, 22 мая, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Ксения Собчак задекларировала доход за 2021 год порядка 295 млн рублей — департамент культуры Москвы опубликовал данные прошедшей декларационной кампании.
Читайте также: В доходах за 2021 год среди деятелей культуры лидируют Спиваков и Бутман
Супруг Собчак — худрук Московского драмтеатра на Малой Бронной, режиссёр Константи Богомолов оказался значительно скромнее по доходам — он заработал 14,5 млн рублей.
Богомолов владеет автомобилем, квартирой, ещё одна квартира у супругов в долевой собственности.
У Собчак выбор в собственности шесть земельных участков, три частных дома, три квартиры, девять нежилых помещений и три иномарки.
Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год больше всех в сфере культуры задекларировал доход президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков.