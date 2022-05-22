Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Один из участников Бруклинского марафона погиб, ещё 15 человек были госпитализированы после финиша. Об этом 21 мая сообщает издание NYDailyNews.

Марафон Josiah Mackenzie

Участник ежегодного Бруклинского марафона в Нью-Йорке, 32-летний мужчина, потерял сознание сразу после финиша и скончался в больнице. Ещё 15 человек были госпитализированы в больницу Кони-Айленда, четверо из них получили серьёзные травмы.

Как предполагают врачи, причиной резкого ухудшения состояния погибшего могло быть высокая температура воздуха вкупе с повышенной влажностью. Уточняется, что во время забега было около +22 градусов при влажности 74%. При этом, по словам участников марафона, на маршруте не было теневых участков, где бегуны могли бы передохнуть или хотя бы замедлиться.

Отмечается, что это второй случай смерти за всё время проведения Бруклинского марафона. Первый произошёл в 2014 году.

Бруклинский марафон проводится ежегодно с 2011 года, участники забега стартуют от Бруклинского музея и бегут 13,1 мили (21 км) до набережной Кони-Айленда. В связи с пандемией коронавируса мероприятие не проводилось три года.