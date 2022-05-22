Москва, 22 мая, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать как через Северный и Южный полюсы, так и по другим траекториям, и в ближайшее время вряд ли будут созданы средства для её перехвата. Об этом заявил 21 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Министерство обороны Российской Федерации «Сармат»

«От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Каракаев добавил, что ракета «Сармат» может быть запущена и по другим траекториям «с точки зрения возможности вывода в космическое пространство».

Командующий РВСН также отметил, что энергетические возможности нового ракетного комплекса с учётом его боевого оснащения и комплекса средств преодоления свидетельствуют о том, что на сегодняшний день для «Сармата» «противоракетной обороны не существует и, наверное, не будет существовать в ближайшие десятилетия».

Генерал-полковник высказал мнение, что с учётом своих характеристик и надёжности ракетный комплекс «Сармат» может простоять на вооружении российской армии порядка 50 лет.