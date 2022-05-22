Луганск, , 05:58 — REGNUM Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью рассказал о реальном положении войск ВСУ на Донбассе.

Полиция ЛНР Mvdlnr.ru

В телеграм-канале «Спецоперация Z», на чистом русском языке Арестович дал определение ситуации с положением ВСУ под Попасной и Бахмутом, используя нелитературное слово, так называемую «пятую точку» у человека. Чуть позже он уже пояснил, что «ситуация неприятная» — российская армия стянула большое количество дополнительной силы.

По словам главы офиса Зеленского, у бойцов ВСУ очень мало оружия и техники, не хватает еды и медикаментов. При таком положении дел они обречены на разгром.

Читайте также: Жестокость, безумие, разврат. Об истинном облике украинской армии

Как сообщало ИА REGNUM, сфабрикованный западными СМИ образ благородного защитника своей земли легко разбивается о факты преступлений и моральной неоднозначности. Расследователи устанавливают всё новые доказательства того, что украинская армия искусственно взращивалась под пристальным оком Большого брата, получая из-за рубежа комплексную помощь, которая должна была научить и помочь убивать русских.