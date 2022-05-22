Уэст-Пойнт, США, , 05:49 — REGNUM Риск серьёзного конфликта между мировыми державами постоянно растёт. Такое заявление сделал 21 мая председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в ходе выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

Марк Милли The U.S. Army

Обратившись к выпускникам Военной академии, Марк Милли указал на растущую нестабильность мира.

«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем. Каждая из них располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — пояснил генерал.

Марк Милли отметил, что в мире, в который выпускаются учащиеся Военной академии США, существует риск серьёзного международного конфликта между ведущими мировыми державами, который не снижается, а постоянно растёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на то, что Вашингтон не будет стремиться налаживать отношения с Москвой.

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