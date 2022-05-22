Владивосток, 22 мая, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Праздничным патриотическим концертом «Zа ВМФ!» во Владивостоке на центральной площади поздравили Тихоокеанский флот России с 291 днём рождения.

Пресс-служба правительства Приморья Концертом «Zа ВМФ!» во Владивостоке

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«Все эти годы моряки-тихоокеанцы с доблестью защищали рубежи нашей родины. Именами героев флота названы города и посёлки, улицы Приморья. Наши воины и сейчас доблестно выполняют свой долг, борясь с нацизмом на Украине. Мы ждем их победного возвращения на Родину. Всех кто служит и служил в ТОФ с праздником!» — написал в своём телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На площади выступили звезды отечественной эстрады: Денис Майданов, Ольга Кормухина, SТ, Сергей Войтенко, группы «Баян Микс», «Послезавтра», а также вокалистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Качура и Кристина Деваль, солист ансамбля армейского корпуса «Новороссия» Роман Разум из Луганска.

Как сообщало ИА REGNUM, морские пехотинцы Тихоокеанского флота России участвуют в спецоперации на Украине и достойно сражаются.