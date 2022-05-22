Москва, 22 мая, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Российские власти разрабатывают временный механизм исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран. О подготовке соответствующего указа президента России Владимира Путина сообщают газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

По информации изданий, предлагаемая схема предусматривает, что российские физические и юридические лица смогут осуществлять платежи правообладателям из стран, которые ввели санкции против России, на специальные рублёвые счета в уполномоченных банках.

Отмечается, что для открытия такого счёта не потребуется личного присутствия правообладателя или его представителя, достаточно будет лишь его письменного согласия. В случае отсутствия согласия от правообладателя и до момента получения такового российский должник будет вправе не осуществлять платёж, и при надлежащем исполнении положений указа за ним будет сохранено право на использование результата интеллектуальной деятельности на ранее применявшихся условиях.

Предполагается, что данный механизм позволит кинопрокатчикам, онлайн-кинотеатрам, музыкальным сервисам, издателям и другим компаниям легально использовать объекты интеллектуальной собственности, владельцы которых запретили их использование после начала военной операции на Украине.

Согласно проекту, такой порядок расчётов будет действовать до тех пор, пока не будет прекращено действие соответствующих санкций в отношении России.