Донецк, , 05:17 — REGNUM Указ, устанавливающий курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован 21 мая на сайте главы Республики.

Украинская гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

В указе сказано, что начиная с 23 мая на территории ДНР устанавливается курс в размере 2 рублей за одну украинскую гривну, вместо прежнего, составлявшего 2,5 российских рубля за одну гривну. При этом будет действовать правило округления цен в большую сторону.

Пушилин дал поручение Центробанку ДНР и филиалам иностранных банков проводить по указанному курсу конвертацию наличной гривны, но не монет. Правило касается как физических, так и юридических лиц. В случае, если предприниматели сдадут торговую выручку, полученную до 23 мая, обмен будет производиться по прежнему курсу в 2,5 рубля за гривну.

В ДНР и ЛНР фиксированный курс российского рубля к гривне используется при перерасчётах цен, тарифов на услуги, размеров окладов, тарифных ставок, и различных выплат населению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство ЛНР установило курс в размере двух рублей за одну гривну с 23 мая.

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