Донецк, 22 мая, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Указ, устанавливающий курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован 21 мая на сайте главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

В указе сказано, что, начиная с 23 мая, на территории ДНР устанавливается курс в размере 2 рублей за одну украинскую гривну вместо прежнего, составлявшего 2,5 российских рубля за одну гривну. При этом будет действовать правило округления цен в большую сторону.

Пушилин дал поручение Центробанку ДНР и филиалам иностранных банков проводить по указанному курсу конвертацию наличной гривны, но не монет. Правило касается как физических, так и юридических лиц. В случае, если предприниматели сдадут торговую выручку, полученную до 23 мая, обмен будет производиться по прежнему курсу в 2,5 рубля за гривну.

В ДНР и ЛНР фиксированный курс российского рубля к гривне используется при перерасчётах цен, тарифов на услуги, размеров окладов, тарифных ставок и различных выплат населению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство ЛНР установило курс в размере двух рублей за одну гривну с 23 мая.