Власти ДНР и ЛНР приняли указ, утверждающий курс гривны к рублю
Донецк, 22 мая, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Указ, устанавливающий курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован 21 мая на сайте главы республики.
В указе сказано, что, начиная с 23 мая, на территории ДНР устанавливается курс в размере 2 рублей за одну украинскую гривну вместо прежнего, составлявшего 2,5 российских рубля за одну гривну. При этом будет действовать правило округления цен в большую сторону.
Пушилин дал поручение Центробанку ДНР и филиалам иностранных банков проводить по указанному курсу конвертацию наличной гривны, но не монет. Правило касается как физических, так и юридических лиц. В случае, если предприниматели сдадут торговую выручку, полученную до 23 мая, обмен будет производиться по прежнему курсу в 2,5 рубля за гривну.
В ДНР и ЛНР фиксированный курс российского рубля к гривне используется при перерасчётах цен, тарифов на услуги, размеров окладов, тарифных ставок и различных выплат населению.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство ЛНР установило курс в размере двух рублей за одну гривну с 23 мая.