Москва, 22 мая, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Самой выгодной валютой для россиян на данный момент является рубль, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Банк России Рубль

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Аналитик считает, что рубль уверенно показывать стабильность и нет смысла вкладываться в иностранную валюту.

«Это можно было делать, когда рубль был нестабильный. Когда по отношению к рублю росли и были более стабильны другие валюты, прежде всего доллар и евро. Теперь эти времена прошли, а значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения. Пора перестраивать мозги, свое понимание и свое отношение, и осваивать другие инструменты», — цитирует эксперта «Москва 24».

Беляев добавил, что валюту можно покупать только в том случае, если вы собираетесь на отдых за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара США 20 мая впервые с января опустился ниже 61 рубля за одну единицу американской валюты.