Сан-Бернардино, США, , 04:38 — REGNUM Один человек погиб, ещё восемь получили ранения при перестрелке в кальянной на юго-западе США. Об этом 21 мая сообщает телеканал CBS.

Стрельба Niels Noordhoek

Инцидент произошёл в городе Сан-Бернардино во время вечеринки в кальянной. Как уточнил сержант полиции города, перестрелка случилась около полуночи 20 мая в заведении Tha Blu Flame на Хайленд-авеню. Между гостями вечеринки произошёл конфликт, перешедший в стрельбу, сначала в помещении кальянной, а затем на парковке.

В результате стрельбы смертельное ранение получил 20-летний местный житель, ещё восемь человек пострадали. Уточняется, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

В настоящее время полиция ведёт розыск подозреваемого в стрельбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате стрельбы, вспыхнувшей неподалёку от кампуса Темплского университета в городе Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

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