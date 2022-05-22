Москва, , 04:37 — REGNUM Значительная часть антироссийской пропаганды, касающейся ситуации с Украиной, финансируется английской маркетинговой компании PR Network, заявил перуанский журналист Рикардо Санчес Серра.

Фейк-ньюс GDJ

По мнению журналиста, СМИ Запада при финансовой поддержке США и НАТО распространяют фейки о специальной военной операции России на Украине — жителям западных стран «промыли мозги» ложными новостями, поэтому люди не могут отличить недостоверную информацию от истины.

«Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета «Точка-У». Или танк, который раздавил вагон, выдал его за русского и показал, что он украинский. Или массовые убийства в Буче и в Мариуполе, которые, несомненно, были вызваны неонацистскими батальонами, которые настолько «храбры», что их охраняют в школах, торговых центрах, больницах и гериатрических учреждениях.

Или то, что европейцы устроили российскую бомбардировку Украины, когда было доказано, что это действительно видеоигра. Многие верили и продолжают верить. Все это несерьезно и не этично и породило жестокую, шизофреническую и истерическую русофобию. Посмотрите на ущерб, нанесенный самому человечеству«, — заявил Рикардо Санчес Серра, добавив, что за Украину сражаются батальоны нацистов, но боятся открытых столкновений с Вооруженными Силами России.

«Стоит отметить, что большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева. Компанию финансируют НАТО и США. Неужели мир потерял рассудок, сдержанность, терпимость?«, — резюмировал журналист.

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Как сообщало ИА REGNUM, опровержение фейка о том, что российские военные якобы разогнали протестующих пожарных и медиков в городе Энергодаре (Запорожская область, Украина), опубликовал телеграм-канал «Война с фейками».