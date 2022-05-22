Давос, Швейцария, 22 мая, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе пройдёт с 22 по 26 мая в очном формате впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Одной из центральных тем обсуждения на форуме станет ситуация на Украине, сообщают швейцарские СМИ.

Weforum.org Всемирный экономический форум в Давосе

В мероприятии примут участие около 2,5 тысячи делегатов, в том числе более 50 глав государств и правительств, а также крупные бизнесмены, учёные и представители гражданского общества.

В минувшем году президент России Владимир Путин выступал на ВЭФ в онлайн-формате, однако на этот раз форум пройдёт без участия российских представителей. Решение об этом было принято организаторами мероприятия на фоне санкций Запада против Москвы из-за ситуации на Украине.

Следует отметить, что ни США, ни Китай на этот раз также не будут представлены на Всемирном экономическом форуме на высоком уровне.