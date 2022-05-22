Москва, , 04:11 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-посла США в РФ Майкла Макфола по поводу членства Украины в НАТО.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Захарова провела параллель с известным советским мультфильмом.

«Как говорилось в аудиосказке «По следам бременских музыкантов»: «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост». Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом Макфолом в ходе интервью», — написала Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломаты США, обещавшие Украине возможность вступления в НАТО, лгали, заявил Майкл Макфол, выступая на политических дебатах The Munk Debate в Канаде.