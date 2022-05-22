Донецк, 22 мая, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Шесть боевиков из формирования украинских националистов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли при попытке подорвать склады мариупольского завода «Азовсталь», где длительное время укрывались киевские каратели. Об этом 21 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во время эфира программы «Соловьев LIVE».

Министерство обороны России Сдача в плен боевиков с «Азовстали»

Как уточнил Пушилин, команда осуществить подрыв складов с боеприпасами поступила, по всей видимости, после того, как из недр «Азовстали» вышла основная часть боевиков. По мнению главы ДНР, осуществить задуманное боевикам не удалось, так как команда была отдана «криво», всё было сделано наспех.

В результате взрыва погибли шесть боевиков, ещё четверо получили серьёзные ранения.

Пушилин отметил, что среди сдавшихся в плен нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть иностранные граждане. Из 2439 пленных боевиков 78 человек — женщины. Глава ДНР подчеркнул, что все киевские боевики находятся под стражей, а в ближайшем будущем их ждёт трибунал.

Напомним, территория завода «Азовсталь» в Мариуполе была освобождена 20 мая. Сидевшим в недрах комбината боевикам была дана возможность сдаться в плен и сложить оружие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным СМИ, среди сдавшихся боевиков с комбината «Азовсталь» есть адмирал США в отставке Эрик Олсен.